Возлюбленная Лепса 18-летняя Аврора Киба призналась ему в любви в соцсетях
Несмотря на разгорающиеся слухи о фиктивности этого романа, девушка продолжает подогревать публику признаниями.
Фото: www.globallookpress.com/© Belkin Alexey
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Возлюбленная певца Григория Лепса 18-летняя Аврора Киба заскучала по нему. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
«Любят потому, что любят. Для любви не нужна иная причина», — так она подписала снимок с Лепсом.
Девушка планирует стать дизайнером, поэтому она поступила в Лондонский колледж моды, обучение в котором стоит около двух миллионов в год. Аврора прилетела в британскую столицу 25 сентября. Она призналась, что очень скучает по 62-летнему возлюбленному. Аврора часто публикует фото и видео с ним.
К примеру, на одном видео незнакомая девушка говорит: «Мне понравился парень, но он старше меня на пять лет. Что думаешь? Это норм вообще?» После этого в кадре появилась Киба. Она посмотрела в телефон, округлила глаза и побежала по улице Лондона — как нужно понимать, навстречу своему прекрасному мужчине.
Аврора Киба и Григорий Лепс на мероприятии.
Однако ее любимому запрещен въезд в Лондон, и поэтому подписчики интересуются, как же парочка будет встречаться, и надолго ли они расстались. Также подписчики строят предположения, что такая «любовь» может не выдержать расстояния. Правы они или нет — покажет время.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лепс и его 18-летняя возлюбленная Аврора Киба планируют стать родителями.
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