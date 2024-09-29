Дети еще будут: Лепс и его 18-летняя возлюбленная планируют стать родителями

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 13 0

Григорий Лепс и 18-летняя Аврора Киба планируют завести детей

Дети еще будут: Лепс и его 18-летняя возлюбленная планируют стать родителями

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Ранее девушка намекала, что певец сделал ей предложение.

Григорий Лепс планирует завести детей со своей новой девушкой, 18-летней Авророй Кибой. Об этом сообщает издание «Страсти».

«Сейчас у меня четверо детей. Будут еще. Это точно. Обязательно будут», — сказал 62-летний певец.

Впрочем, не все уверены, что пара дойдет не то что до детей, даже до брака... Со стороны отношения возлюбленных могут выглядеть гармонично, но продюсер Сергей Дворцов так не считает. Он уверен, что Лепс на грани расставания с девушкой, и велика вероятность, что союз продержится максимум год,

«Не все великолепно там», — заявляет Дворцов.

Вместе на мероприятиях пара начала появляться несколько месяц назад. Вчерашняя школьница Аврора также намекала, что Григорий Лепс сделал ей предложение. Она выложила в социальные сети фото шикарного кольца с подписью «Коротко, но ясно». Сейчас девушка учится на дизайнера в Лондонском колледже моды в Великобритании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Григорий Лепс на концерте в Екатеринбурге назвал 18-летнюю Аврору Кибу своей женой. Соответствующее видео с выступления девушка опубликовала в личном блоге.

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