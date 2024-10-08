Первые результаты: худеющий кот Крошик смог запрыгнуть на пуфик

Страдающий от ожирения пушистик еще недавно даже не мог самостоятельно ходить. А теперь показывает ошеломительные результаты!

Пермский кот Крошик, который страдает от лишнего веса, достиг значительных успехов. Спустя месяц реабилитации рыжий питомец в прямом смысле покорил новую для себя высоту. Он уже самостоятельно может запрыгивать, например, на пуфик.

А ведь в начале сентября, когда Крошика нашли в подвале пермской больницы, он даже не мог самостоятельно ходить. Его вес тогда составлял 17 килограммов. Однако после многочисленных тренировок и жесткой диеты ему удалось похудеть.

К этому моменту, Крошик сбросил больше двух килограммов. Впереди еще много физической работы. Но, как отметили волонтеры реабилитационного центра, кот уже позволяет себе маленькие хитрости.

Так, во время очередного взвешивания питомец на целый килограмм «занизил» свой вес, поставив лапу на пол.

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