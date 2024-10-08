Первые результаты: худеющий кот Крошик смог запрыгнуть на пуфик

Эфирная новость 29 0

Худеющий кот Крошик смог запрыгнуть на пуфик

Фото, видео: Telegram/Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas/rehabDogPerm; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Страдающий от ожирения пушистик еще недавно даже не мог самостоятельно ходить. А теперь показывает ошеломительные результаты!

Пермский кот Крошик, который страдает от лишнего веса, достиг значительных успехов. Спустя месяц реабилитации рыжий питомец в прямом смысле покорил новую для себя высоту. Он уже самостоятельно может запрыгивать, например, на пуфик.

А ведь в начале сентября, когда Крошика нашли в подвале пермской больницы, он даже не мог самостоятельно ходить. Его вес тогда составлял 17 килограммов. Однако после многочисленных тренировок и жесткой диеты ему удалось похудеть.

К этому моменту, Крошик сбросил больше двух килограммов. Впереди еще много физической работы. Но, как отметили волонтеры реабилитационного центра, кот уже позволяет себе маленькие хитрости.

Так, во время очередного взвешивания питомец на целый килограмм «занизил» свой вес, поставив лапу на пол.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ленобласти выходили детеныша нерпы, найденного на Ладоге.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.06
1.19 105.31
0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
«Я могу проиграть»: Муцениеце жалеет, что начала судиться с Прилучным
12:50
С головы до пят: как плоскостопие вредит всему организму
12:41
Собянин рассказал о масштабной реконструкции Боткинской больницы
12:40
«Больше десяти человек»: жена погибшего в Непале альпиниста рассказала о трагедии
12:37
Первые результаты: худеющий кот Крошик смог запрыгнуть на пуфик
12:31
ВС РФ нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромной инфраструктуре ВСУ

Сейчас читают

Известный врач рассказала, что будет после запрета продажи сигарет целому поколению россиян
Европа возвращается к мирному атому. Германия сама себя кинула
Бородина заговорила о свадьбе с Сердюковым: «Задумываемся»
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения