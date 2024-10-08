Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 в 2025 году

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 19 0

Они будут оснащены защитой от средств РЭБ.

Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 в 2025 году

Фото: www.globallookpress.com/Cody Froggatt

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Тема:
Спецоперация

Французские власти поставят Украине истребители Mirage 2000, которые оснащены новыми вооружениями типа «земля — воздух» в январе — марте 2025 года. Об этом сообщил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню на своей странице в социальной сети X.

«Продолжается подготовка украинских пилотов и механиков», — отметил Лекорню.

Он также добавил, что поставка этих самолетов  запланирована на первый квартал 2025 года. Истребители будут оборудованы и защитой от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Тем временем кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что колоссальные поставки военной и финансовой помощи Украине абсурдны на фоне бедствий, которые охватили саму Америку.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых экипаж Су-34 нанес удар по пехоте ВСУ на границе Курской области.

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