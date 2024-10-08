Экипаж Су-34 нанес удар по пехоте ВСУ на границе Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как Су-34 нанес удар по пехоте ВСУ в Курском приграничье
Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин;Минобороны РФ; 5-tv.ru
Также был уничтожен опорный пункт неприятеля.
Экипаж боевого самолета Су-34 поразил опорный пункт, а также пехоту ВСУ в Курском приграничье. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Удар наносился авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Согласно докладам разведки, все цели были уничтожены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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