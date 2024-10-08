Трамп назвал абсурдом выделение Украине $300 миллиардов на фоне бедствия в США

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 41 0

Трамп назвал абсурдом выделение Украине $300 миллиардов на фоне ураганов в США

Трамп назвал абсурдом выделение Украине $300 миллиардов на фоне бедствия в США

Фото: www.globallookpress.com/Volodymyr Tarasovukrinform

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По словам кандидата в президенты Соединенных Штатов, пострадавшие от стихии американцы получают всего 750 долларов на экстренные нужды, в то время как в Киев утекают огромные суммы.

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп оценил объем внешней помощи Украине. В интервью журналистам телеканала Fox News он назвал сумму в 300 миллиардов долларов. Политик не уточнил, включает ли эта сумма только помощь со стороны США или это общий эквивалент поддержки Киева, оказанной всеми лояльными западными государствами.

Экс-президент подчеркнул, что при таком активном участии Штатов в жизни Украины без должного внимания остаются рядовые американцы. Так, пострадавшие от ураганов граждане получают от властей всего 750 долларов на экстренные нужды. По мнению Дональда Трампа, выделение астрономических сумм для Киева на фоне стихийных бедствий в собственной стране выглядит абсурдно.

текстПострадавшие от урагана «Хелен», в Суоннаноа, Северная Каролина, США, 7 октября 2024 года. Фото: Reuters/Eduardo Munoz

«В Северной Каролине нет людей, чтобы помочь. Это ужасная ситуация. Я был там весь день и видел очень много пострадавших. Один человек просто сидел на камне, у него ничего не осталось», — заявил Трамп.

На днях в материале агентства Bloomberg в очередной раз была поднята тема усталости Запада от трат на Украину и поиска повода урезать объемы. Сокращения в следующем году планирует, в частности, Германия. Кроме того, об этой усталости публично говорил президент Эстонии Алар Карис. В конце августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял об истощении военных запасов стран союза из-за передачи вооружения Киеву.

Тем временем американский глава Джо Байден поручил найти для Украины 375 миллионов долларов и пообещал Незалежной непрекращающуюся поддержку от США. Он обратился к партнерам и отметил — нельзя допустить, чтобы западные государства признали опустошение запасов и отвернулись от Украины.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Соединенные Штаты сместили центр своего внимания с Киева на Ближний Восток.

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