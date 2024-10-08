Сына пострадавшей она уверяла, что пожилая женщина сама падает и бьется об углы и косяки.

В Махачкале сиделка жестоко избивала и оскорбляла свою 94-летнюю подопечную. Подробности истории рассказал ее сын Руслан в беседе с 5-tv.ru.

Как эта история стала достоянием общественности

Пожилая мать Руслана находится в тяжелом состоянии здоровья из-за возраста. К тому же, она страдает деменцией. Сам мужчина не мог уделять матери должного внимания, поэтому решил обратиться к человеку, который сможет проводить с ней больше времени.

Руслан нашел 60-летнюю женщину Зою, которая произвела на него впечатление профессионала. Сиделка начала ухаживать за пожилой женщиной, однако позже сын стал замечать на теле матери крупные гематомы. Зоя объяснила, что организм пожилых людей очень хрупкий, к тому же, они часто падают.

«Она говорит: «Ну что ты хочешь — больной человек, ходит туда-сюда, шатает. Об косяки, об угол стола, об угол кровати бьется», — рассказал 5-tv.ru Руслан.

Версия сиделки устроила Руслана, однако, чтобы перестраховаться, он все же решил установить в квартире камеры видеонаблюдения.

«Еще один день — и я хоронил бы маму»

Именно благодаря камерам Руслану удалось узнать, что женщина, которую он нанял для заботы о 94-летней матери, жестоко издевается над ней. В Сеть попали шокирующие кадры, на которых сиделка с силой бросает худенькую бабушку на кровать, хлещет ее по лицу, рукам, ногам и оскорбляет.

«Помилуйте, не надо, пожалуйста, не надо», — кричала униженная и избитая пенсионерка.

Зоя же, не поддаваясь на мольбы пожилой женщины, продолжила избивать и оскорблять ее.

«Если бы она еще на один день осталась бы, я бы сегодня уже хоронил маму», — отметил Руслан.

Безнаказанных не будет

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, правоохранители начали проверку после попавших в Сеть жутких кадров.

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлена видеозапись, на которой сиделка наносит своей подопечной удары, толкает ее и оскорбляет. Инициатор публикации утверждает, что съемка сделана в столице Республики Дагестан г. Махачкале. В настоящее время местные полицейские проводят проверку этой информации», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ульяновске мужчина избил торговавшую цветами у магазина бабушку.