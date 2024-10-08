В России заблокировали мессенджер Discord. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Роскомнадзора.

По сведениям ведомства, платформа заблокирована из-за нарушений российского законодательства. Уточняется, что Discord пренебрегал теми правилами, соблюдать которые необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков.

Этот мессенджер всегда был популярен среди геймеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что через Discord украинские спецслужбы открыли новый канал вербовки российских граждан. Аудитория этого мессенджера в РФ превышает 30 миллионов человек.

Среди жертв украинских спецслужб те пользователи, которые заходили на так называемые серверы, а проще — группы мессенджера Discord с запрещенным контентом. В основном, подростки. Каждый из них готовил либо нападение на школу, либо планировал диверсию. Все инструкции получали от украинских спецслужб. Как самому собрать пистолет, и собирали. Или как приготовить коктейль Молотова, и готовили.