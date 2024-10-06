Поставили террор на поток: украинские спецслужбы вербуют школьников через Discord

Мессенджер для любителей компьютерных игр превратили в самый настоящий «даркнет».

Зеленский рассчитывает, что Америка вступится за него по-настоящему — пошлет войска. И делает все, чтобы вовлечь НАТОвские контингенты в заварушку. Требования ракет большей дальности один из поводов. В Вашингтоне пока это понимают и уклоняются от откровенного пересечения российских «красных линий».

Не стесненные рамками госслужбы политики более откровенны. Например, бывший Госсекретарь и бывший глава ЦРУ Майк Помпео размечтался, будто такие удары могут заставить Россию скорее пойти на перемирие. Надо сказать, что заявил он это в разговоре с российскими пранкерами, так что был, наверное, довольно откровенен, и можно считать, что он действительно верит в то, что сказал.

При этом, цель скорейшего примирения, по идее Помпео, вовсе не в гуманизме, сохранении жизней и так далее, а для того, чтобы скорее вернуть Россию в лоно западной цивилизации, «оторвав» от Китая и других стран глобального Юга.

Логика, согласитесь, странная — усилить удары по России, чтобы быстрее ее вернуть под свое управление. Но так там, действительно, рассуждают американские спецслужбы, подтвердил на этой неделе глава ФСБ и отметил, что НАТОвцы толкают Киев к усилению диверсионной деятельности.

Украинские спецслужбы поставили террор на поток с самого начала СВО: были и покушения на журналистов и общественных деятелей, были атаки на Крымский мост и попытки захода диверсионных групп в приграничье. Но это дело рук подготовленных агентов, которых единицы.

Потому идут непрерывные попытки завербовать на месте «одноразовых» исполнителей. Мы помним эти дикие выходки во время избирательных компаний, были поджоги военкоматов и релейных шкафов на железной дороге. Каждый раз вербовка, координация действий велась через массовые социальные сети и мессенджеры.

На этой неделе ФСБ вскрыла новую схему влияния через платформу Discord, популярную у геймеров, прежде всего, у молодежи. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков узнал, как этому противостоять.

Спецслужбы заходят к тем, кто заходил на так называемые серверы, а проще — группы мессенджера Discord с запрещенным контентом. В основном, подростки. Каждый из них готовил либо нападение на школу, либо планировал диверсию. Все инструкции получали от украинских спецслужб. Как самому собрать пистолет, и собирали. Или как приготовить коктейль Молотова, и готовили.

Всему этому обучали в Discord, социальной сети, вроде бы, для геймеров, разумеется американской. В России аудитория больше тридцать миллионов пользователей.

«Основной трафик Discord — это игроки стрелялок, стратегий. Людей, которые интересуют как потенциальные соучастники для каких-то преступников», — рассказал эксперт по кибербезопасности, Павел Мясоедов.

Любой желающий здесь анонимно может создать сервер, такую группу по интересам, со своими контентом, своими правилами, без цензуры и без посторонних.

По внутреннему поиску ее не найти, чтобы вступить, нужно приглашение. Получается доступный для всех «даркнет» по пригласительным. Здесь и продажа оружия, и порнография, и пропаганда запрещенного ЛГБТ*, и экстремизм.

Причем, первый этап механики вербовки, в основном, всегда похож. Его используют во всех соцсетях. Сначала массово вкидывают деструктивный контент, рекламу, посты, комментарии — смотрят, кто откликнулся, кто вступил в группу. Выхлоп небольшой, но из ста тысяч один да найдется.

«Нужно сначала идентифицировать объект интереса — человека, с которым нужно выйти на личный контакт. Нужно использовать различные площадки, где пользователь оставляет о себе совершенно любую информацию», — говорит научный сотрудник Института компьютерных наук и кибербезопасности Санкт-Петербургского политехнического Университета Петра Великого Андрей Даханов.

Затем уже начинают работу профессиональные психологи, обрабатывают. Те, кто раньше массово разводили по телефону, сейчас, по словам экспертов, перешли в соцсети. Ведут подрывную работу там. Сценарии разные. Смотрят на реакцию, за выполнение задания могут сразу предложить круглую сумму.

Вот совсем недавно двое школьников подожгли вертолет в Омской области. Они были подписаны на один характерный канал в мессенджере, там их и нашел куратор, связался, пообещал двадцать тысяч долларов.

А могут долго к этому вести. Сразу не выдавать себя. Представляются сверстниками. Показывают, что у них много проблем. Они такие же, и нужно делать как они. Входят в доверии, дополнительно накручивают подростков.

«Данные сообщества функционируют по принципу эхо-камер. Когда подросток попадает в такое сообщество, он сначала воспринимает и эмоционально принимает те идеи, которые там транслируются, а через некоторое время начинает транслировать их сам», — комментирует кандидат психологических наук, старший научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Анна Калашникова.

На эту удочку и попалась дочь Ольги Разумовской Эвелина. Вступила в чат с виртуальными ровесниками. Повезло — через полтора месяца мама увидела эту группу. Там не навязчиво обсуждали оружие, предлагали однополые отношения. Периодически подстрекали, к тем играм, которые заканчиваются у детей суицидом.

«У ребенка появлялись мысли сделать себе что-то с телом, условно говоря. Они все рассказывали, что занимаются „селфхармом“, то есть вредят себе», — говорит Ольга Разумовская.

Ольга сама вступила в чат и посмотрела, как обрабатывают новеньких с украинского номера.

«Она начинает меня подталкивать к тому, чтобы в следующий раз я напала на какого-то мальчика. Позиционирует себя, что она — подросток, но, по общению, там сидит абсолютно взрослый человек, психолог», — добавляет женщина.

«Вообще после блокировки Facebook**, Instagram**, Twitter, сейчас при замедлении Youtube происходит довольно сильное смещение аудитории.Telegram очень сильно вырос», — рассказывает предприниматель в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта Игорь Ашманов.

Все американские сети были излюбленным местом встреч тех, кто сейчас — иностранные агенты, экстремисты и релоканты. Эти напрямую на диверсии не ходили, но активно собирали лайки, репосты, деньги и последователей.

При этом западные сети удивительно избирательны. В прошлом году, опять же в Discord, американский военный слил в закрытую группу засекреченные документы. Анонима нашли очень быстро. К Discord после этого у американцев претензий не возникло, а вот к Tik-Tok, китайской платформе, их хоть отбавляй.

«Китайцы имеют доступ к информации, а Tik-Tok очень распространен в США. И американцы боятся, что именно китайцы будут использовать свою платформу для изучения уязвимости своей аудитории, для той самой вербовки, для вброса всевозможного ударного контента, то есть для информационных операций», — комментирует руководитель и основатель частной разведкомпании, офицер запаса ФСБ Роман Ромачев.

«Например, вербовка в колумбайнеры, то есть в школьных расстрельщиков, или вербовка в СБУ, или еще что-то — можно распознавать абсолютно автоматически. Рассказывают, что у них все зашифрованы, они сами не видят, о чем переписываются пользователи. Это просто туфта», — рассказывает предприниматель в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта Игорь Ашманов.

Discord как иностранная соцсеть обязан подчинятся российскому законодательству, но они продолжают игнорировать требования «Роскомнадзора». Не удаляют и распространяют запрещенный контент. За это их оштрафовали почти на десять миллионов рублей, капля для их оборотов. И скорее всего, американская компания так ничего и не удалит, зачем им лишать украинские спецслужбы такого эффективного канала для манипуляций российскими подростками.

Но не «Дискордом» единым живут западные спецслужбы. Ограничат эту сеть, начнут использовать Twitch, еще одна сеть для геймеров, где, к тому же, очень популярен околоэротический контент. Как известно, на медовые ловушки клюют чаще. Да и вообще, соцсетей в мире много, есть и российские, которые, по крайней мере, стараются фильтровать контент.

* — ЛГБТ-движение запрещено в России и признано экстремистским.



** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.