«Ездить будем везде»: Дегтярев высказался о выступлении россиян на Играх в США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Глава Минспорта Дегтярев не видит препятствий для участия россиян в ОИ-2028

«Ездить будем везде»: Дегтярев высказался о выступлении россиян на Играх в США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Министр спорта заявил, что Россия внимательно следит за развитием обстановки в мировом спорте.

Российские спортсмены будут участвовать во всех международных соревнованиях, где у них будет право выступать. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр спорта России Михаил Дегтярев, отвечая на вопрос о вероятности участия россиян в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

«Ездить будем везде. Везде, где имеем право, будем выступать. Бояться ли американцев за то, что они такие законы принимают? Будем консультироваться с компетентными органами, насколько это безопасно. Но, если спортсмены будут отобраны и получат возможность соревноваться, я не вижу никаких политических и еще каких-то препятствий, чтобы не ехать», — подчеркнул Дегтярев.

Он добавил, что Россия внимательно следит за тем, как развивается обстановка в мировом спорте. Многое, по словам Дегтярева, будет зависеть от того, как поведет себя новый президент Международного олимпийского комитета (МОК), который будет избран в следующем году вместо Томаса Баха, и какой в целом будет глобальная ситуация в мире.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев обвинил Запад в использовании спорта в качестве инструмента против вех, кто не согласен с западными ценностями.

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