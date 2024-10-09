Канье Уэста и Бьянку Цензори заметили на совместной прогулке в Токио

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 17 0

Похоже, распространяемая ранее информация о скором разводе звезд оказалась лишь слухом.

Канье Уэста и Бьянку Цензори заметили на совместной прогулке в Токио

Фото: Ashley Landis/ТАСС

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Канье Уэст и Бьянка Цензори были замечены на совместной прогулке по торговому центру в Токио. Ранее сообщалось, что пара находится на грани развода. Фото, которые сделали случайные прохожие, опубликовал портал TMZ.

Звезды появились вместе на следующих день после того, как СМИ массово стали говорить о разводе пары. На одном фото Бьянка обнимает Канье и мило улыбается. На другом они прогуливаются держась за руки. Похоже, развод все же отменяется.

Слухи о прекращении отношений подогревал тот факт, что супруги разъехались по разным континентам. Бьянка уехала к семье в Австралию, а рэпер на несколько месяцев планировал отправиться в Токио. Журналисты уточняли, что рэпер собирается работать над новым альбомом и планирует переехать жить в Японию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в отношениях Канье Уэста и Бьянки Цензори начался разлад. Отношения скандальных звезд длились два года. С Цензори артист начал встречаться вскоре после расставания с Ким Кардашьян.

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