Канье Уэста и Бьянку Цензори заметили на совместной прогулке в Токио

Канье Уэст и Бьянка Цензори были замечены на совместной прогулке по торговому центру в Токио. Ранее сообщалось, что пара находится на грани развода. Фото, которые сделали случайные прохожие, опубликовал портал TMZ.

Звезды появились вместе на следующих день после того, как СМИ массово стали говорить о разводе пары. На одном фото Бьянка обнимает Канье и мило улыбается. На другом они прогуливаются держась за руки. Похоже, развод все же отменяется.

Слухи о прекращении отношений подогревал тот факт, что супруги разъехались по разным континентам. Бьянка уехала к семье в Австралию, а рэпер на несколько месяцев планировал отправиться в Токио. Журналисты уточняли, что рэпер собирается работать над новым альбомом и планирует переехать жить в Японию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в отношениях Канье Уэста и Бьянки Цензори начался разлад. Отношения скандальных звезд длились два года. С Цензори артист начал встречаться вскоре после расставания с Ким Кардашьян.