Брак на грани срыва: в отношениях Канье Уэста и Бьянки Цензори начался разлад

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 26 0

TMZ: Канье Уэст и Бьянка Цензори в шаге от развода

Брак на грани срыва: в отношениях Канье Уэста и Бьянки Цензори начался разлад

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/www.imagephotoagency.it

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Рэпер намерен переехать в Японию.

Рэпер Канье Уэст и его супруга Бьянка Цензори разводятся. Об этом сообщил порталу TMZ источник, близкий к знаменитостям.

Напомним, отношения звезд длились два года. Причина разрыва не раскрывается. Однако по информации источника, Уэст мог лично положить конец этим отношениям. Своим близким рэпер говорил о переезде в Японию и разводе с Бьянкой.

По данным портала, недавно Канье Уэст заметили за трапезой в местном ямайском ресторане, но без Бьянки. Пару видели вместе в последний раз 20 сентября, когда они отправились на шопинг.

Начало романа Канье Уэста и Бьянки Цензори произвело фурор в соцсетях, многие не верили в их отношения, но они стойко продержались два года. И вот сейчас новая сенсация — на горизонте замаял развод. Большинство подписчиков уверены, что теперь Бьянка Цензори расскажет все…

По словам источника, девушка после расставания уехала к родителям в Австралию. В данный момент вся американская аудитория ждет комментариев от рэпера или его жены, но они пока оставляют слухи без внимания.

Ранее 5-tv.ru писал, что супругу Канье Бьянку могут посадить в тюрьму из-за ее откровенного наряда.

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