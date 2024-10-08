Брак на грани срыва: в отношениях Канье Уэста и Бьянки Цензори начался разлад

Рэпер намерен переехать в Японию.

Рэпер Канье Уэст и его супруга Бьянка Цензори разводятся. Об этом сообщил порталу TMZ источник, близкий к знаменитостям.

Напомним, отношения звезд длились два года. Причина разрыва не раскрывается. Однако по информации источника, Уэст мог лично положить конец этим отношениям. Своим близким рэпер говорил о переезде в Японию и разводе с Бьянкой.

По данным портала, недавно Канье Уэст заметили за трапезой в местном ямайском ресторане, но без Бьянки. Пару видели вместе в последний раз 20 сентября, когда они отправились на шопинг.

Начало романа Канье Уэста и Бьянки Цензори произвело фурор в соцсетях, многие не верили в их отношения, но они стойко продержались два года. И вот сейчас новая сенсация — на горизонте замаял развод. Большинство подписчиков уверены, что теперь Бьянка Цензори расскажет все…

По словам источника, девушка после расставания уехала к родителям в Австралию. В данный момент вся американская аудитория ждет комментариев от рэпера или его жены, но они пока оставляют слухи без внимания.

Ранее 5-tv.ru писал, что супругу Канье Бьянку могут посадить в тюрьму из-за ее откровенного наряда.