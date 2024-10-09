На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием машины скорой помощи

ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи произошло на юго-западе Москвы. В результате пострадало три человека. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Три человека пострадали в ДТП с машиной «скорой» и легковушкой на улице Авиаторов, дом 30», — рассказал он.

Все произошло на улице Авиаторов. В районе столкновения автомобилей затруднено движение и перекрыто две полосы.

Сообщается, что все пострадавшие находились в машине скорой помощи. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Серпухове произошла смертельная авария с участием более десяти машин. Массовое ДТП произошло на 103-м километре трассы М-2 «Крым» с участием больше десяти автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале. Авария случилась на мосту через реку Оку. Спасатели находятся на месте происшествия, они распиливают межполосное разделение для организации реверсивного движения и устранения затора. Прокуратура контролирует работу правоохранителей.