На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием машины скорой помощи

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 21 0

Авария случилась на улице Авиаторов.

На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием машины скорой помощи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи произошло на юго-западе Москвы. В результате пострадало три человека. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Три человека пострадали в ДТП с машиной «скорой» и легковушкой на улице Авиаторов, дом 30», —  рассказал он.

Все произошло на улице Авиаторов. В районе столкновения автомобилей затруднено движение и перекрыто две полосы.

Сообщается, что все пострадавшие находились в машине скорой помощи. Обстоятельства ДТП уточняются. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Серпухове произошла смертельная авария с участием более десяти машин. Массовое ДТП произошло на 103-м километре трассы М-2 «Крым» с участием больше десяти автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале. Авария случилась на мосту через реку Оку. Спасатели находятся на месте происшествия, они распиливают межполосное разделение для организации реверсивного движения и устранения затора. Прокуратура контролирует работу правоохранителей.  

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