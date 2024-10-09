Украинский сварщик прорезал дыру в погранмосту и сбежал в Венгрию

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 23 0

Жители Незалежной спасаются от мобилизации самыми изощренными способами.

Украинский сварщик прорезал дыру в погранмосту и сбежал в Венгрию

Фото: Miso Lisanin/ТАСС

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Военнообязанный сварщик с Украины сбежал из страны, прорезав дыру в конструкции пограничного моста. Удивительную историю в своем Telegram-канале поведал украинский журналист Виталий Глагола. По его данным, мужчина сбежал в Венгрию еще в конце сентября.

Боявшийся мобилизации украинец был сотрудником КПП «Тиса» на границе с Венгрией и во время проведения ремонтных работ постепенно уменьшал часть металлоконструкции. Когда дыра оказалась достаточно большой, ему удалось пролезть через нее и сбежать в Европу.

«Зная особенности конструкции моста, мужчина вырезал часть металлоконструкций внутри сооружения», — уточнил журналист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Киеве готовятся к переговорам с Россией. О диалоге задумались на фоне военных поражений ВСУ и тяжелых перспектив из-за приближающейся зимы. Причем, если раньше в Киеве исключали любые уступки, теперь там не столь категоричны. За закрытыми дверями обсуждается «большая сделка», в рамках которой Россия сохранит уже освобожденные территории, хотя де-юре международное сообщество и не признает их суверенитет. Оставшаяся часть Украины вступит в НАТО.

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