Частые переходы, возраст и семейное положение: основные причины отказа в приеме на работу

Карьерный консультант Галина Бобкова рассказала, о чем лучше не упоминать на собеседовании, а что можно смело озвучить с гордостью.

Бояться идти на собеседование в новую компанию — нормально. Но стоит помнить, что с большой долей вероятности работодатель вас тоже опасается. К такому выводу пришел сервис по подбору персонала, который опросил более двух тысяч российских компаний.

Карьерный консультант Галина Бобкова рассказала изданию KP.RU, почему так происходит. Одними из самых «опасных» кандидатов стали так называемые летуны. Это те, кто чаще одного раза в год меняют место работы.

«Тем, кто чаще раза в год меняет место работы, можно посоветовать, в первую очередь, так не делать. И чтобы не портить свое резюме, и чтобы дать себе возможность развиваться как специалисту. Потому что такие короткие периоды работы обычно не позволяют глубоко вникнуть в ее суть и серьезно прокачать свои навыки», — объяснила эксперт.

Идеальный расклад: менять работу раз в три-пять лет. Кандидаты, которые дольше семи лет сидят на одном месте, также могут получить отказ. Их могут заподозрить в излишней осторожности, требовательности, нежелании расти и развиваться.

Также работодатели боятся брать на работу разведенных людей, видимо, из-за страха, что человек будет часто отвлекаться на личную жизнь или будет строить ее на работе.

Однако стоит отметить, что в последнее время компании стали более благосклонно относиться к кандидатам старше 50 лет. Постепенно они начинают осознавать преимущества этой возрастной группы: такие сотрудники более ответственны, реже увольняются и меньше отвлекаются на личные дела.

Тем не менее, есть причины, по которым работодатели могут отказать возрастным кандидатам. Например, они могут быть слишком закрытыми и негибкими, что затрудняет освоение новых технологий работы. Также могут возникнуть проблемы со здоровьем, которые могут помешать выполнению служебных обязанностей.

К женской категории соискателей хоть и относятся с осторожностью, но постепенно и эта установка исчезает.

«Дамы, как правило, более ответственны и не боятся работы, особенно поколение старше 35. У них в среднем меньше зарплатные ожидания, чем у мужчин. А женщина с детьми в разводе — это вообще любимый тип сотрудника для многих работодателей, потому что такая будет держаться за работу и впахивать, извините за сленг, чтобы прокормить себя и ребенка. Поэтому, если 19% работодателей несколько напрягает возможный декрет будущей сотрудницы, то не всегда это трансформируется в отказ ей. Решение обычно принимается по совокупности факторов, и не все дамы детородного возраста попадают в группу риска», — пояснила эксперт.

Социальные сети могут стать причиной отказа при приеме на работу

Бывших владельцев бизнеса не любят из-за их ненадежности. По мнению некоторых, такие люди могут прийти в компанию, чтобы «переждать сложный период». Они могут параллельно основной работе заниматься своей и просто отвлекаться. Также есть риск, что бывший владелец бизнеса узнает о технологиях компании и захочет забрать их себе.

Инициативных сотрудников работодатели боятся брать из-за стереотипа, что он все поменяет в компании. Сверхквалифицированному специалисту могут отказать из-за опасений, что он заскучает на должности или будет требовать повышение.

Чтобы повысить свои шансы и попасть в выбранную компанию, карьерный консультант Галина Бобкова предлагает придерживаться следующих советов.

«Чтобы работодателей не смущал возраст, соискателям старше 50 можно порекомендовать при поиске работы делать акцент на своих достоинствах и заранее предотвращать возможные риски — интересоваться трендами в своей профессиональной сфере, постоянно обновлять свои компетенции, развиваться в личностном плане, вести здоровый образ жизни и поддерживать в себе необходимый уровень энергии. В ходе собеседования и переговоров с работодателями важно проявлять больше гибкости, уметь слушать и слышать представителя компании, идти навстречу в каких-то вопросах, а не настаивать на своем и не давить своим авторитетом, как это часто бывает», — рекомендует карьерный консультант.

Женщинам-соискательницам детородного возраста рекомендуется подготовить карьерный план на несколько лет вперед. Это поможет успокоить работодателя. Также не стоит вздыхать, когда вам задают вопрос о том, кем вы видите себя через три-пять лет. Этим вопросом проверяется наличие целей на жизнь. Если же у вас их много и они все достаточно четкие, то это определенно плюс.

Тем, кто часто меняет работу, рекомендуется указывать причины, почему так происходило. Например: переезд или закрытие компании. А короткие периоды работы по четыре-шесть месяцев карьерный консультант и вовсе рекомендует не указывать в резюме.

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