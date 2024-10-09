Автобус с 11 туристами из России перевернулся в Турции

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 1 137 0

Пассажиры считают, что водитель не справился с управлением.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В турецком городе Фетхие перевернулся автобус с 11 туристами из России. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Все случилось в ночь на 8 октября, когда россиян везли из пятизвездочного отеля в аэропорт. Как рассказал источник, водитель превышал скорость, машина даже несколько раз «кувырнулась» во время езды по трассе. В результате автобус перевернулся. Как отмечается, произошло это из-за того, что водитель не справился с управлением. Затем на место ДТП оперативно приехала бригада скорой помощи и осмотрела пострадавших.

 Фото, видео: 5-tv.ru

Пять человек, сидевших спереди, пострадали меньше всего. Они вылетели в России в тот же день. Остальных же госпитализировали. Кроме того, одного из потерпевших по прибытии в РФ доставили в реанимацию, человек находится в Санкт-Петербурге.

Одна из пассажирок перевернувшегося автобуса в Турции, супруга попавшего в реанимацию россиянина Елена Буланенкова, рассказала, что среди туристов выжили, предварительно, все, но есть достаточно серьезные случаи. Сама женщина в момент ДТП дремала.

«Я услышала крики, скрежет и ругань. <…> Когда перевернулся автобус, я просто повисла на ремне», — поделилась она.

Она добавила, что в аэропорт трансфер отправился примерно в 03:50 (сходится с московским временем). Буланенкова со ссылкой на других пассажиров подтвердила, что водитель ехал быстро.

«Он так быстро ехал, конечно, по рассказам тех, кто сидел впереди, поэтому он просто не справился с управлением: его занесло и максимальное, что он мог сделать — просто уйти от удара в дерево и поэтому положил автобус», — рассказала женщина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юго-западе Москвы произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Авария случилась на улице Авиаторов.

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