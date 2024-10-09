«Зоомошенники»: как беременная кошка Фокси из Подмосковья стала героиней детектива

Настоящий детектив разворачивается в Подмосковье. Его главный герой — редкая бенгальская кошка. Ее хозяйка утверждает, что животное украли, а теперь некая зоозащитница продает породистого питомца через интернет, причем за крупную сумму. Что делать в такой ситуации — расскажет корреспондент «Известий» Степан Поминов.

Обычный домашний питомец стал героем детективной истории. В конце сентября у Валентины сбежала беременная бенгальская кошка Фокси. Казалось, беды быть не может — город маленький, найти животное не так сложно. И — о чудо! — всего через два дня появилось объявление от местной жительницы о том, что питомец найден.

«30-го числа я увидела пост о том, что ищут хозяев новых кошке. Я узнала свою кошку. Она еще и в положении. И там на фотографии видно мой дом. Я позвонила по номеру, который указан там, — Ирина. Она сказала, что она просто опубликовывала запись, а кошка находится у другой женщины», — рассказала хозяйка Валентина Образцова.

Как выяснилось, потом питомца передали местной зоозащитнице Анастасии. Валентина тут же ей написала. Та поначалу даже пошла на контакт — для возврата кошки попросила прислать документы, но лично проверить все бумаги почему-то не захотела.

«Она ни в какую не хотела, чтобы я показывала ей документы, чтобы я лично с ней виделась. Пришлось „взять хитростью“. Ей позвонила подруга из другого города, сказала, что хочет забрать кошку, встреча организовалась», — говорит Валентина Образцова.

На встречу с зоозащитницей поехала сама Валентина. Но Анастасия, не ожидавшая увидеть хозяйку питомца, начала себя странно вести и скандалить.

Приезда полиции, правда, дождаться не успели. Анастасия спешно покинула место встречи.

Уже после встречи в сторону хозяйки и других знакомых, решивших помочь в поисках, начали сыпаться оскорбления сразу с нескольких страниц в соцсети. Найти и поговорить с зоозащитницей приехали и журналисты 5-tv.ru.

На окнах заботливо висит кормушка, однако хозяйка этой квартиры далеко не так гостеприимна с журналистами. Их женщина встретила руганью и громко хлопала дверьми. На предложение посмотреть на документы пропавшего питомца Анастасия почему-то отказывается. Заявляет, что хозяйка — маргиналка, и видеть она всего этого, видимо, не хочет.

«Если будет какой-то репортаж, я подаю на вас в суд!» — заявила женщина.

Поговорить с Анастасией не получилось даже у сотрудников полиции. В привычной манере она даже через домофон продолжает сыпать обвинения в адрес тех, кто пытается найти кошку. Терпение одной из волонтеров лопается.

Где сейчас находится животное и почему его не отдают хозяевам, теперь разбирается полиция. Но Валентина до сих пор не теряет надежды вернуть свою любимицу.