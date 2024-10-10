В мешке с картошкой и на елке: клещи подстерегают россиян осенью и даже зимой

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 33 0

Ветеринар Михаил Шеляков рассказал, где зимой могут нападать клещи

В мешке с картошкой и на елке: клещи подстерегают россиян осенью и даже зимой

Фото: Матыцин Валерий/ТАСС

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Ветеринар рассказал, где прячутся опасные паукообразные.

Клещи могут быть опасны осенью и даже зимой. Ветеринар Михаил Шеляков рассказал NEWS.ru, где можно повстречать этих паукообразных в холодное время года.

«Осенью им нужно наесться перед зимовкой. Зимы у нас европейские, бывают без снега. Они обитают у теплотрасс, где зеленая трава всю зиму, в зимних садах, в новых домах бывает, где подъезды, где консьержки сидят. Бывало, что люди с живой елкой приносили клеща, он отогревался и атаковал, с мешком картошки, купленной на рынке, — он оттаял и выполз», — приводит примеры Михаил Шеляков.

Так что клещи — вовсе не «сезонный» хищник. Большое заблуждение считать, что они опасны лишь в теплое время. Ветеринар отметил, что у клещей, например, инфракрасное зрение, и в особо сильную жару они просто не видят и не атакуют людей. А вот при похолодании, напротив, могут активизироваться.

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