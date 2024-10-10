Сотрудники СК допросили подозреваемого в убийстве Талькова в Израиле

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 169 0

Расследование убийства певца длится уже более 30 лет.

Сотрудники СК допросили подозреваемого в убийстве Талькова в Израиле

Фото: Яцина Владимир/ТАСС

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Сотрудники Следственного комитета (СК) Санкт-Петербурга допросили Валерия Шляфмала, который подозревается в причастности к убийству певца Игоря Талькова. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В данный момент мужчина находится в Израиле. Там и проходил допрос при содействии местных властей.

Музыкант Игорь Тальков был застрелен в начале октября 1991 года, во время концерта в Петербурге. Главным подозреваемым является концертный директор музыканта Валерий Шляфман. Мужчина сбежал в Израиль в середине 90-х. Ему заочно предъявили обвинение.

По основной версии следствия, убийство было непреднамеренным. Шляфман стрелял в Игоря Михайловича, концертного директора певицы Азизы. Но тот увернулся и пуля попала в Талькова.

Расследование убийства певца длится уже более 30 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вскрылись новые детали по делу об убийстве Талькова. Суд в Петербурге допросил свидетельницу. Она рассказала, что скорая помощь ехала к раненому Талькову около часа. По ее воспоминаниям, сотрудница медпункта «Юбилейного» вызывала бригаду несколько раз.

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Сотрудники СК допросили подозреваемого в убийстве Талькова в Израиле

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