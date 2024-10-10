Война на Ближнем Востоке: израильские ВВС атаковали ливанских спасателей

Удар нанесли по Центру гражданской обороны на юге страны.

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) атаковали ливанских спасателей. В результате авиаудара по Центру гражданской обороны, расположенному на юге страны, погибли семь человек.

В местном Минздраве добавили, что это не первый подобный инцидент. Сообщается, что Израиль возобновил нападения на спасательные бригады и экипажи скорой помощи, игнорируя все нормы международного права.

В свою очередь, представители ЦАХАЛ заявили, что за время наземной операции на юге Ливана уничтожены больше 500 объектов группировки «Хезболла».

Эскалация на Ближнем Востоке

Обострение арабо-израильского конфликта началось 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС атаковали музыкальный фестиваль в Израиле. Убиты были более 350 человек, еще 250 взяты в плен. После этого ЦАХАЛ начал операцию в секторе Газа. «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ — объекты движения, в том числе, на территории таких стран как Иран, Ливан и Сирия.

Новым витком эскалации стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Тель-Авив объявил о начале наземной операции в Ливане.

В итоге, спустя год Израиль ведет боевые действия уже на несколько фронтов. В связи с годовщиной ЦАХАЛ усилил оборону на границе с Газой, опасаясь провокаций. Военные и разведывательные подразделения приведены в состояние повышенной готовности.