Война на Ближнем Востоке: израильские ВВС атаковали ливанских спасателей

Эфирная новость 35 0

Израильские ВВС атаковали ливанских спасателей

Фото, видео: Reuters/Mohamed Azakir; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Удар нанесли по Центру гражданской обороны на юге страны.

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) атаковали ливанских спасателей. В результате авиаудара по Центру гражданской обороны, расположенному на юге страны, погибли семь человек.

В местном Минздраве добавили, что это не первый подобный инцидент. Сообщается, что Израиль возобновил нападения на спасательные бригады и экипажи скорой помощи, игнорируя все нормы международного права.

В свою очередь, представители ЦАХАЛ заявили, что за время наземной операции на юге Ливана уничтожены больше 500 объектов группировки «Хезболла».

Эскалация на Ближнем Востоке

Обострение арабо-израильского конфликта началось 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС атаковали музыкальный фестиваль в Израиле. Убиты были более 350 человек, еще 250 взяты в плен. После этого ЦАХАЛ начал операцию в секторе Газа. «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ — объекты движения, в том числе, на территории таких стран как Иран, Ливан и Сирия.

Новым витком эскалации стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Тель-Авив объявил о начале наземной операции в Ливане.

В итоге, спустя год Израиль ведет боевые действия уже на несколько фронтов. В связи с годовщиной ЦАХАЛ усилил оборону на границе с Газой, опасаясь провокаций. Военные и разведывательные подразделения приведены в состояние повышенной готовности.

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
96.95
0.84 106.42
0.73
Квадрат Луны и Солнца: как лучше провести 10 октября

Последние новости

12:23
В Петербурге определили размер курортного сбора
12:12
Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на три года
12:02
Качество и экологичность: в Москве проходит выставка косметики и парфюмерии InterCHARM
11:53
Самолет Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области
11:50
Экс-жена главреда «Новой газеты — Европа»* Мартынова** обвинила его в похищении
11:43
Путин освободил Антонова от должности посла России в США

Сейчас читают

Сметает все на своем пути: что известно о накрывшем Флориду урагане «Милтон»
«Кроме одной майки» — Сергей Жуков о пожертвованных вещах ради фильма «Руки Вверх!»
«Он ведет себя как мальчик»: почему Сергей Шнуров разводится с четвертой женой
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака