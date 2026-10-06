Авиаудары по Йемену: разрушена фабрика, погибли женщины и дети

Чтобы усилить наступление на хуситов, Саудовской Аравии потребовалась военная поддержка сразу двух государств. На экстренном заседании оборонного комитета Мекканского соглашения о коллективной защите стороны договорились о развертывании на территории королевства контингентов из Турции и Пакистана. При этом помимо наземных операций Эр-Рияд не прекращает удары по столице Йемена.

При этом помимо наземных операций Эр-Рияд не прекращает удары по столице Йемена. О том, что сейчас происходит в самой Сане — в материале корреспондента канала «Аль-Маядин» Ахмеда Абдельрахмана для «Известий»

После сообщения о захвате контроля над городом Ат-Турба — административным центром района Аш-Шамаятайн на юге мухафазы Таиз — силы Саны объявили о продвижении.

Это стремительное наступление перерезает важную транспортную артерию, ведущую из Адена и Лахджа на юге, и дает контроль над горной местностью, господствующей над Баб-эль-Мандебским проливом и городом Аль-Муха на западе.

Председатель Президентского руководящего совета Рашад аль-Алими объявил из Эр-Рияда о начале широкомасштабной военной операции, получившей впоследствии название «Рассвет Йемена». Поддерживаемые Саудовской Аравией силы заявили, что операция позволила — еще до ее фактического начала — восстановить контроль над Баб-эль-Мандебским проливом и районом Зубаб. Представитель коалиции сообщил, что в операции было задействовано сто саудовских истребителей, однако военный источник в Сане опроверг эту информацию.

«Операция, проводимая сегодня под руководством Королевства Саудовская Аравия, не принесет никаких результатов. Это лишь попытка поднять подорванный боевой дух их бойцов», — сказал член политбюро движения «Ансар Аллах» Абдалла Ан-Наами.

Саудовские авиаудары продолжались в нескольких районах Йемена, затронув в том числе столицу. По данным министерства здравоохранения в Сане, удары привели к гибели женщин и детей.

«Вчера днем этот завод по производству пеноматериалов подвергся удару в ходе саудовской агрессии. Предприятие давало работу многим семьям в округе», — сказал сын владельца фабрики Мухаммед Аль-Касими.

Груды обломков и искореженное оборудование — вот все, что осталось от этого гражданского предприятия после прямого авиаудара саудовских сил. В Сане расценивают эту агрессию как продолжение атак на гражданскую инфраструктуру.

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