Двое рабочих пострадали при обрушении грунта на Моховском разрезе в Кузбассе

В результате обрушения грунта на Моховском угольном разрезе в Кемеровской области пострадали два человека, они работали там в момент происшествия. Об этом сообщила пресс-служба компании «Кузбассразрезуголь».

«В зоне смещения оказались два работника — машинист бульдозера и машинист буровой установки. В настоящее время первый работник доставлен в медицинское учреждение для обследования», — говорится в сообщении.

Предварительно, машинист бульдозера получил травму пальцев руки. Сейчас предприятие ликвидирует аварию на разрезе. На место мобилизованы все материально-технические ресурсы для проведения горно-спасательных работы, чтобы освободить машиниста буровой установки.

Также пресс-служба МЧС России сообщила в Telegram-канале, что на угольном разрезе работают горноспасатели. Подразделения разбирают горную массу и обследуют выработки на аварийном участке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грунт обрушился на Моховском разрезе в Кемеровской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Они устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.