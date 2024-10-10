Двое рабочих пострадали при обрушении грунта на Моховском разрезе в Кузбассе

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 38 0

Один из них все еще находится под завалами.

Фото, видео: Telegram/СУ СК России по Кемеровской области/SKRKuzbass; Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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В результате обрушения грунта на Моховском угольном разрезе в Кемеровской области пострадали два человека, они работали там в момент происшествия. Об этом сообщила пресс-служба компании «Кузбассразрезуголь».

«В зоне смещения оказались два работника — машинист бульдозера и машинист буровой установки. В настоящее время первый работник доставлен в медицинское учреждение для обследования», — говорится в сообщении.

Предварительно, машинист бульдозера получил травму пальцев руки. Сейчас предприятие ликвидирует аварию на разрезе. На место мобилизованы все материально-технические ресурсы для проведения горно-спасательных работы, чтобы освободить машиниста буровой установки.

Также пресс-служба МЧС России сообщила в Telegram-канале, что на угольном разрезе работают горноспасатели. Подразделения разбирают горную массу и обследуют выработки на аварийном участке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грунт обрушился на Моховском разрезе в Кемеровской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Они устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

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