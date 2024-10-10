Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иски сторон по делу Ларисы Долиной

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Евгения Романова
Евгения Романова 8 0

Певица требует признать сделку о продаже квартиры недействительной.

Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иски сторон по делу Ларисы Долиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Хамовнический районный суд города Москвы рассмотрел иск народной артистки России Ларисы Долиной о признании недействительной сделки по продаже ее квартиры. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме по просьбе сторон. Долина на него не явилась. Также адвокаты обеих сторон отказались давать комментарии.

В иске певица потребовала оспорить «сделку по отчуждению» квартиры. Согласно обоснованию, недвижимость была продана «под влиянием заблуждения со стороны третьих лиц».

При этом покупательница квартиры Полина Лурье предъявила свой иск. В заявлении новая собственница потребовала прекращения права пользования жилым помещением, выселения и снятия с регистрационного счета Долиной, ее дочери и внучки.

Все эти иски были объединены для рассмотрения в одном заседании.

Народная артистка России стала жертвой мошенников в августе 2024-го. Находясь в заблуждении, с целью защиты собственности она продала элитную квартиру 34-летней матери-одиночке Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Эти деньги и еще около 70 миллионов певица перевела «для сохранности» телефонным аферистам, сама того не ведая. В результате Долина лишилась и квартиры, и денег.

Теперь Хамовнический районный суд Москвы рассматривает иски потерпевших сторон. На первое заседание ни Долина, ни Лурье на заседаниях не присутствовали. Они прислали своих представителей. Суд должен решить, кто из пострадавших в итоге должен освободить жилье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, есть ли у Ларисы Долиной шансы вернуть квартиру. Как объяснила риелтор Наталья Павлова, в сделке с певицей пострадавшей стороной является именно покупатель.

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