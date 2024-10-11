P. Diddу подал иск против обвиняющих его прокуроров
Рэпер уверен, что допущенная системой утечка информации нанесла непоправимый урон его имиджу.
Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas
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Рэпер и продюсер P. Diddy (он же — Шон Комбс) выступил с иском против федеральных прокуроров США. Знаменитость винит их в незаконной утечке информации. Об этом сообщает портал ABC News.
Адвокаты Комбса поясняют, что досудебная утечка информации привела к разрушительной и предвзятой огласке. Они считают, что подобная вольность может повлиять на решение присяжных и их клиент будет лишен права на справедливый суд.
Согласно информации портала, в иске музыкальный магнат затрагивает действия Министерства внутренней безопасности в связи с обысками в его доме. Также он не согласен с работой федеральных прокуроров.
Кроме того, адвокаты звезды коснулись вопроса назначения даты суда.
«Г-н Комбс продолжает отстаивать свое право на скорый суд и намерен запросить дату суда в апреле или мае 2025 года, в соответствии с графиком судебных заседаний суда», — заявили адвокаты P. Diddy.
По сообщению портала, Комбс не признал себя виновным по уголовным обвинениям.
По последним данным, датой начала слушаний станет 5 мая 2025 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что частный джет P. Diddy замечен в Новой Зеландии. Общественность задается вопросом, кто тогда сидит в тюрьме вместо него.
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