Украинский след нашли в инциденте с нападением на здание МВД в Смоленске

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Подозреваемый совершил теракт из-за кредитов, которые взяли на его имя.

Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Украинский след сегодня был обнаружен в расследовании нападения на здание МВД в Смоленске. Туда накануне ворвался мужчина с самодельным взрывным устройством, при задержании получили контузию двое полицейских.

В итоге выяснилось, что подозреваемый был завербован украинскими спецслужбами. Сначала они взяли на него кредитов на пять миллионов рублей, а затем отправили как террориста на задание.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) по подозрению в государственной измене. Мужчина поддерживал контакт с украинскими спецслужбами с целью организации своего перехода на сторону противника и вступления в террористическую организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК)*. Силовикам удалось сорвать операцию и задержать мужчину, а в ходе допроса он признался, что сам вышел на украинских кураторов в социальных сетях. Для него они составили маршрут, который изменник должен был использовать для перехода на территорию Украины.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ

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