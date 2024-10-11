Массовые аварии участились на дорогах России из-за непогоды и плохой видимости

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«День жестянщика» наступил в десятках регионов страны.

Фото, видео: Смитюк Юрий/ТАСС; 5-tv.ru

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«День жестянщика» отметили водители в десятках российских регионов. Снегопады и заморозки стали причиной коллапса.

В Екатеринбурге трассы завалило, машины сталкивались одна за другой. Грузовик протаранил автобус, с рельсов сошли трамваи.

В Якутии из-за гололедицы чуть было не перевернулся автобус. Несколько минут он беспомощно катился по дороге, и водителю с трудом удалось удержать его.

А в Новом Уренгое пешеход едва не выкатился на проезжую часть под колеса автомобилей.

В Тюмени из-за плохой видимости на окружной дороге иностранного производства легковушка столкнулись с «Камазом». Водитель иномарки госпитализирован.

Под грузовик влетела и водитель легкового автомобиля в Челябинске. Не справившись с управлением на скользкой дороге, женщина выехала на встречную полосу. Она и пассажир доставлены в больницу.

Ранее 5-tv.ru писал о двух крупных авариях, произошедших на дорогах столицы. В ходе одной из аварий перевернулся грузовик. Другое ДТП произошло в тоннеле. Там столкнулось сразу несколько машин. Наш корреспондент побывал на месте дорожно-транспортного происшествия.

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