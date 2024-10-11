NYТ: На Украине задумались о повышении налогов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/WWW.SMIRNOVIVAN.RU/Тарас Петренко; 5-tv.ru

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Мера необходима для покрытия дефицита военного бюджета.

Киевский режим вскоре может столкнуться с гневом украинского народа. Такой прогноз дает The New York Times. Причина недовольства — повышение налогов для покрытия дефицита военного бюджета.

Издание приводит слова депутата из партии Зеленского. Тот жалуется на вынужденность меры и признает, что население возненавидит за это украинских политиков.

И даже те силы в Киеве, кто поддерживает увеличение ассигнований на армию, опасаются, что деньги будут разворованы.

Накануне Верховная Рада одобрила повышение военного сбора с полутора до пяти процентов от зарплаты. Этот налог все украинцы платят, начиная с 2014 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские власти приостановили бронирование от мобилизации. Уточняется, что на предприятиях, которые получили право на бронирование военнообязанных сотрудников, пройдут проверки. Позже в издании добавили, что приостановить бронирование от мобилизации распорядился лично президент* Украины Владимир Зеленский.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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