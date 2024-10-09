Украинские власти приостановили бронирование от мобилизации

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 27 0

Запрет будет действовать до 15 ноября.

Украинские власти приостановили бронирование от мобилизации

Фото: www.globallookpress.com/Anastasiia Smolienko

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Украинское правительство приостановило бронирование от мобилизации до 15 ноября. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Уточняется, что на предприятиях, которые получили право на бронирование военнообязанных сотрудников, пройдут проверки.

«До урегулирования указанных вопросов воздержаться от принятия решений о признании предприятий, учреждений, организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечение жизнедеятельности населения в особый период», — приводит издание выдержку из протокола заседания украинского правительства.

Позже в издании добавили, что приостановить бронирование от мобилизации распорядился лично президент* Украины Владимир Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что запланированный на ноябрь второй саммит по Украине не состоится. Однако киевские власти вновь обсуждают некий «мирный план», который планируют представить в рамках второго саммита.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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