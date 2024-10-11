В России предлагают вернуть обязательный техосмотр

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Средний возраст машин в стране вырос — необходимо следить за их состоянием.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Союз автомобильных страховщиков призвал вернуть в России обязательный техосмотр. Как рассказали «Известиям» эксперты, это вполне назревшая мера. Поскольку средний возраст легковых машин заметно вырос.

Сейчас он составляет 15 лет, а потому необходимо уделять особое внимание тормозам, электронике, рулевому управлению, ремням и подушкам безопасности.

Кроме того, обязательный осмотр предложили передать под контроль государства. Подобный опыт есть у Германии, где-ТО проводят аккредитованные экспертные организации.

Правда, есть в индустрии и противоположное мнение. Некоторые страховщики назвали меру избыточной. Ведь после отмены обязательных проверок количество ДТП на дорогах не возросло, а основной причиной аварий по-прежнему остается человеческий фактор.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве 14-летний подросток за рулем устроил серьезное ДТП. Школьник наехал на бордюр и снес дорожный знак с последующим опрокидыванием транспортного средства. Известно также что в машине были и пассажиры, тоже несовершеннолетние. В результате ДТП 14-летняя девушка получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение.

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