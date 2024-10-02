В Москве 14-летний подросток за рулем устроил серьезное ДТП

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 36 0

Несовершеннолетний не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.

В Москве 14-летний подросток за рулем устроил серьезное ДТП

Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

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В Москве 14-летний подросток сел за руль автомобиля и устроил серьезное ДТП - школьник наехал на бордюр и снес дорожный знак с последующим опрокидыванием транспортного средства. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Авария произошла на Сиреневом бульваре. Известно, что в машине были и пассажиры, тоже несовершеннолетние. В результате ДТП 14-летняя девушка получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение.

«Прокуратура Восточного административного округа устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе получения подростком доступа к управлению автомобилем», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, один из несовершеннолетних, находившийся в машине, тайно взял ключи от транспортного средства у родителей и передал их своему товарищу, который сидел за рулем.

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