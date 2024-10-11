Удобные точки или нарушения? Почему в Петербурге сносят торговые ларьки

Только за текущий год городские власти освободили более 100 земельных участков.

В Петербурге продолжают сносить незаконные торговые павильоны. С начала года по решению властей удалось освободить больше сотни земельных участков. Установленные на них ларьки работали без договоров аренды. Самовольные постройки не только портили исторический облик улиц, но также создавали массу проблем для пешеходов и местных жителей. На защиту торговцев встали представители Ассоциации малого бизнеса. Как они предлагают решать проблему — узнала корреспондент «Известий» Юлия Майданова.

Так сейчас выглядит тот самый павильон у станции метро «Лесная», где размещалось кафе с порванными диванами и грязным туалетом. Специалисты комитета по контролю за имуществом еще в 2022 году обнаружили, что срок договора аренды истек, а точка продолжает работу.

Арендатор подал в суд и пока шли споры, бизнес приносил доход. Решение приняли не в его пользу, в итоге у метро убрали пять построек.

Лесная славится засильем торговых точек, жители района говорят — из-за ларьков ни проехать ни пройти.

«Кофейня… Ну, кофейни в каждом доме стоят, вейпы тоже — вот в этом, который давно снесли, там были вейпы. Там были вейпы, в этом доме есть — зачем так много? Я не очень понимаю, мы же за здоровый образ жизни, правильно?» — удивляется местная жительница Елена.

Продавцы, завидев камеру, не пытаются доказать, что работают честно — предпочитают скрыться.

Комитет по контролю за имуществом постоянно ведет работу по демонтажу незаконно расположенных торговых объектов.

«За 2024 год освобождено от незаконно размещенных павильонов и киосков около 100 земельных участков площадью более семи тысяч квадратных метров», — приводит данные пресс-секретарь Комитета по контролю за имуществом администрации Санкт-Петербурга Анна Супитылева.

Вот только жители разных районов замечают, что киоски нередко появляются вновь на тех же местах. Например, жители дома по Комендантскому проспекту снова видят у себя под окнами торговый павильон, хотя ларек, в котором незаконно торговали фруктами, отсюда увезли несколько недель назад.

Председатель совета Ассоциации малого бизнеса объясняет: чтобы предприниматель поставил павильон, который впишется в городской ландшафт и ни у кого не будет вызывать раздражения, ему нужно арендовать землю лет на 15. Деньги отбиваются не быстро, а город заключает договоры на пару-тройку лет и то не факт, что это время точка простоит.

«Людям удобно, когда есть такие точки. Это близко и быстро. А во-вторых, мы все очень устаем от конвейерного типа жизни, который нас окружает, гипермаркет — это тот же самый бездушный конвейер. А в таких торговых точках вы уже знаете продавца, он знает вас», — объясняет председатель совета Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков.

Арендаторы должны не только следовать пунктам, прописанным в договоре, но и следить за обстановкой: вовремя ремонтировать павильон, соблюдать чистоту, не допускать распития спиртного у своей точки. Еще один секрет успеха — быть приветливым и доброжелательным. Ведь люди идут сюда не только за эксклюзивным товаром, который не купишь в больших сетях, но и за атмосферой и общением.