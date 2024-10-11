«TikTok войска»: ВС РФ ударили по снимавшим ролики боевикам ВСУ

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 49 0

ВС РФ нанесли удар по снимавшим для TikTok видео ВСУ

«TikTok войска»: ВС РФ ударили по снимавшим ролики боевикам ВСУ

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Российские войска застали врасплох развлекавшихся националистов.

Российские силы нанесли удар по боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые снимали видео для TikTok. Об этом сообщил оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подразделения группировки «Юг» с позывным «Печорин» в беседе с РИА Новости.

«Расположение у КНП (контрольно-наблюдательного пункта боевиков. — Прим. ред.) было „хорошее“. Снимали друг друга на видео. Было предположение, что они в TikTok снимали, в связи с чем было принято незамедлительное решение поднять борт в воздух и наказать за такое поведение», — рассказал военнослужащий.

По его словам, контрольно-наблюдательный пункт, по которому нанесли удар российские силы, был полностью уничтожен.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых расчет «Малки» уничтожил артиллерийское орудие ВСУ.

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