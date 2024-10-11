Расчет «Малки» уничтожил артиллерийское орудие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как расчет «Малки» уничтожил артиллерийское орудие ВСУ
Фото, видео: Красильников Станислав/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Также был поражен опорный пункт противника.
Российские бойцы расчета 2С7М «Малка» уничтожили опорный пункт и артиллерийское орудие ВСУ на Авдеевском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Корректировкой удара занимались военнослужащие из расчета беспилотника «Орлан-30». Артиллеритсы выполнили серию залпов 110-килограммовыми снарядами. Все цели были уничтожены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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