ВС РФ освободили населенный пункт Островское в ДНР

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Срочная новость 29 0

Минобороны: за неделю ВС РФ освободили шесть населенных пунктов

ВС РФ освободили населенный пункт Островское в ДНР

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Спецоперация

О результатах спецоперации за неделю рассказали в Минобороны страны.

Российские силы освободили населенный пункт Островское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В результате решительных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобождены населенные пункты Желанное Второе и Островское Донецкой Народной Республики», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

Российским войскам за неделю также удалось полностью освободить от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области, а также Гродовку и Золотую Ниву в ДНР.

В результате, за неделю российская армия освободила сразу шесть населенных пунктов.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики 12 раз за сутки обстреляли территорию ДНР.

Тема:
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