Не стойте на месте: прогноз Таро на неделю с 14 по 20 октября

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 14 по 20 октября.

Основная энергия недели (Карта Таро — Девятка пентаклей)

5-tv.ru

Девятка пентаклей — карта материальная. Можно смело сказать, что всю неделю можно будет решать вопросы, связанные с материальным планом. Энергия денег будет буквально витать в воздухе.

В ваше поле войдет что-то новое, связанное с деньгами. Единственный момент — следите за тем, чтобы не было излишеств.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Башня)

5-tv.ru

Это знак фатальной трансформации. Что-то в вашей жизни разрушится, но не препятствуйте этому, иначе можете потерять еще больше. Пришло время что-то поменять.

Карта также может означать продажу недвижимости, переезд, смену работы, ведь Башня — карта разрушения.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Двойка мечей)

5-tv.ru

Это карта стагнации, бездействия, ожиданиям. Наблюдайте, ждите информации, прислушиваетесь к себе. Не нужно ничего делать в этой сфере.

Совет на неделю (Карта Таро — Рыцарь мечей)

5-tv.ru

Эта карта говорит о быстрых и разумных действиях. Другими словами, карта советуют вам не «тупить», а действовать.

Но принимайте решения исключительно с ясным умом, хаос и спонтанность ни к чему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вас ждет на неделю с 14 по 20 октября согласно китайскому гороскопу.