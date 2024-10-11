Покушение? Стали известны детали нападения на машину сотрудника патрульной службы
Покушение совершено предположительно на сотрудника центра борьбы с экстремизмом
Фото, видео: 5-tv.ru
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Вооруженные скрылись с места и сожгли машину. Предположительно, они могли сбежать в Осетию.
В Ингушетии, по предварительным данным, было совершено покушение на сотрудника Центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ). Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Сам сотрудник ЦПЭ не пострадал, однако, как ранее сообщал 5-tv.ru, погибли находившиеся вместе с ним в машине люди, в том числе сотрудник патрульно-постовой службы (ППС).
Сообщается также, что стрелявшие могли сбежать в Северную Осетию. Они бросили машину, на которой передвигались, и сожгли ее.
Об инциденте в районе Магасовского круга Ингушетии, где неизвестные открыли стрельбу по машине, стало известно сегодня вечером. Источник 5-tv.ru сообщил о трех погибших. В МВД факт нападения подтвердили.
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