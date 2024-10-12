Два сотрудника МЧС пострадали при атаке дрона ВСУ в Горловке
Пострадавшие госпитализированы, их жизням сейчас ничего не угрожает.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) пострадали два сотрудника МЧС России. В тот момент они находились на посту — тушили загоревшийся сухостой. О происшествии сообщили в пресс-службе министерства.
«Днем в Горловке пожарные тушили сухостой, огонь грозил перекинуться на дачные дома. Во время борьбы со стихией сотрудников МЧС России атаковал беспилотник», — отметил в ведомстве.
Плохо они себя почувствовали, когда закончили работу и вернулись в подразделение. Их госпитализировали, но жизням и здоровью сейчас ничего не угрожает.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президента* Украины Владимира Зеленского встретили в Берлине.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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