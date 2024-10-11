Определили по носку: на Эвересте нашли останки пропавшего 100 лет назад альпиниста

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 36 0

Останки пропавшего сто лет назад покорителя Эвереста идентифицировали по носку

Определили по носку: на Эвересте нашли останки пропавшего 100 лет назад альпиниста

Фото: www.globallookpress.com

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Причина гибели покорителей вершины, которые бесследно исчезли в 1924 году, до сих пор неизвестна.

Останки альпиниста Эндрю Ирвина, который бесследно исчез при попытке покорить Эверест в 1924 году, идентифицировали по носку. Об этом сообщает телеканал National Geographic.

В 1924 году на Эверест отправились альпинист Джордж Мэллори и студент Оксфорда Эндрю Сэнди Ирвин. Они без вести пропали в июне того же года, останки Мэллори удалось обнаружить в 1999 году.

В сентябре 2024 года участники экспедиции National Geographic обнаружили на северном склоне Эвереста ботинок с человеческими останками и носком, на котором были вышиты инициалы Ирвина.

Предположительно, ботинок находился на леднике с того самого момента, как погиб Эндрю, и оттаял незадолго до его обнаружения. Родственники альпиниста согласились предоставить образцы его ДНК для проведения тестов.

«Открытие, сделанное командой National Geographic спустя 100 лет после исчезновения альпиниста вместе с Джорджем Мэллори, может добавить новые подсказки к одной из величайших неразгаданных тайн приключений всех времен», — указано в сообщении на сайте телеканала.

Стоит отметить, что причины гибели Мэллори и Ирвина до сих пор не установлены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что погубило российских альпинистов в Непале.

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