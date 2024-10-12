Сплошная мистика: как кот помог певцу Гурову решить сложную ситуацию

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 40 0

Илья Гуров верит, что в мире существует паранормальные силы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Исполнитель неоднократно сталкивался с высшими силами, а его питомец помогал выйти с ними на связь.

Певец Илья Гуров верит в потусторонние силы. Более того, он часто сталкивается с мистическими ситуациями в жизни. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Говорит Земля!»

«Я очень часто разговариваю сам с собой. И иногда мне кажется, что мне отвечает этот (потусторонний. — Прим. ред.) мир», — поделился исполнитель.

Гуров уверен, что рядом с людьми присутствуют высшие силы, поэтому у всего, что происходит, есть свои причины. В этом артист не раз убеждался на личном примере. Например, с помощью любимого кота у него получилось разобраться со сложной ситуацией.

Однажды питомец сел и уставился в одну точку, тогда у Гурова появилось ощущение, что в квартире кто-то появился. Он решил задать волнующий его вопрос, и удивительным образом в голову пришла мысль, которая помогла все разрешить.

Это не первый раз, когда животные помогают почувствовать то, что не могут люди. По словам исполнителя, он одно время снимал квартиру со своими друзьями. И их кот ощутил присутствие потустороннего. Оказалось, что незадолго до этого у приятеля умерла бабушка, а ночью она ему приснилась и передала послание, что все хорошо.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Илья Гуров призвал перестать загрязнять мир.

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Сплошная мистика: как кот помог певцу Гурову решить сложную ситуацию

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