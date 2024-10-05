«Я кричу об этом!» — Илья Гуров призвал перестать загрязнять мир

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 35 0

Певец Гуров назвал себя ярым защитником природы и призвал не загрязнять мир

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Популярный исполнитель признался, что запрещает друзьям и знакомым выплевывать на тротуар жвачку и бросать окурки.

Певец Илья Гуров на премьере фильма «Говорит Земля!» назвал себя ярым защитником природы и призвал людей перестать загрязнять окружающий мир.

«Я не просто считаю важным, я кричу о том, что нужно заботиться о природе, о том, что мы должны думать в первую очередь не о своем комфорте, а о комфорте того, что нас окружает. Что каждое — даже неживое, по нашему мнению, существо — оно живое», — заявил исполнитель корреспонденту 5-tv.ru.

По словам Гурова, он запрещает своим друзьям и знакомым выплевывать на тротуар жвачку, потому что многие птицы принимают ее за корм и пытаются съесть, из-за чего у них склеивается клюв, и они задыхаются. Поэтому если певец видит, что кто-то рядом с ним бросает на тротуар жвачку, он заставляет подбирать ее и выкидывать в мусорный бак. То же касается и окурков.

«Я считаю, что нужно начинать с себя, нужно делать этот мир лучше, и в первую очередь следить за тем, чтобы мы не загрязняли его», — призвал Гуров.

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