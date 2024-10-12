ОМОН нагрянул в проводившие ЛГБТ-вечеринки* клубы Москвы

В этих заведениях были обнаружены женские платья и накладные груди, которые, как выяснилось, использовали мужчины для переодевания.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В клубы Москвы «Центральная станция» и «Три обезьяны» нагрянули сотрудники ОМОН после жалоб на проведение ЛГБТ-вечеринок* в развлекательных заведениях. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Силовики накрыли клубы после полуночи в ночь с пятницы на субботу. Были проведены обыски. Помимо этого, на месте работали кинологи в поисках запрещенных веществ.
Так, в гримерке обнаружены женские нарядны и накладная грудь. Известно, что мужчины в ходе вечеринок надевали их и во время «представлений». Находившихся там людей доставили в полицию для допроса.
При этом директор клуба «Три обезьяны» заявил, что в его заведении не происходит ничего противозаконного, и он не нарушал никаких правил. Однако один из посетителей заведения подтвердил, что программы с переодеванием мужчин в женщин действительно имели место быть.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в 78 регионах страны задержано несколько пользователей геймерского мессенджера Discord.
* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
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