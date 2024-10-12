«Им не до меня»: Михаил Галустян потерял связь с детьми

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 37 0

Михаил Галустян грустит из-за взросления детей

«Им не до меня»: Михаил Галустян потерял связь с детьми

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Артист недавно поразил людей своими философскими размышлениями. Поклонники предположили, что он одинок.

Артист Михаил Галустян чувствует грусть из-за того, что его дети подросли, и связь с ними теряется. Об этом он рассказал в беседе с порталом Teleprogramma.

«Это еще один момент, о котором вынужден говорить с долей грусти. Мои детки подросли. Им не до меня, как бы печально это ни было осознавать. Они учатся. Я работаю. Практически не видимся весь день. Вечером прихожу — делают уроки. В выходные предлагаю погулять, а они, конечно, хотят с подружками — так интереснее. В этом смысле семья, конечно, крепость, но сейчас это не спасение», — поделился актер.

Несмотря на образ веселого и позитивного человека, недавно Галустян поразил поклонников своими философским постом в личном блоге, в котором говорил о душе и одиночестве.

Причем подобное настроение он не хочет связываться с «кризисом среднего возраста», предпочитая не отталкиваясь от количества прожитых лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Михаил Галустян вернулся в семью после слухов о разводе.

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«Им не до меня»: Михаил Галустян потерял связь с детьми

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