В Туле горит производственное здание на площади 800 «квадратов»

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Срочная новость 24 0

В Туле загорелось производственное здание на площади 800 квадратных метров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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На месте работают 30 пожарных и восемь единиц техники.

В Туле загорелось производственное здание, огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

«На улице Скуратовская огонь охватил 800 квадратных метров помещения. На месте работают 30 пожарных и восемь единиц техники», — говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что при пожаре в известном «Доме-корабле» в Москве погибли два человека. Возгорание началось в квартире на шестом этаже 16-этажного дома. Пламя охватило площадь в 55 квадратных метров. Сотрудники МЧС России спасли 14 человек. Причиной возгорания могло стать воспламенение проводки.

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