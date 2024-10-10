Два человека погибли при пожаре в «Доме-корабле» в Москве

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов Срочная новость 40 0

Пламя охватило площадь в 55 квадратных метров.

Два человека погибли при пожаре в «Доме-корабле» в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Два человека погибли в результате пожара в жилом многоквартирном «Доме-корабле» на Большой Тульской в Москве. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«На пожаре в Москве обнаружены тела женщины и мужчины», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

 Отмечалось, что сотрудники МЧС России спасли 14 человек из горящего дома. Среди них была пенсионерка, которая надышалась дымом. Ее увезли в больницу в карете скорой помощи. Самостоятельно покинуть здание смогли 80 человек, их жизням ничего не угрожает.

Возгорание началось в квартире на шестом этаже 16-этажного дома. Пламя охватило площадь в 55 квадратных метров. На месте возгорания работали 47 специалистов и 15 единиц техники. Огнеборцы в итоге смогли ликвидировать пожар.

Жильцы дома также сообщили 5-tv.ru, что причиной возгорания в квартире, вероятно, могло стать воспламенение проводки. В прошлом месяце тоже происходило возгорание. При этом, дом не газифицированный.

Ранее 5-tv.ru писал про пожар в доме на Севере Москвы, тогда в квартире нашли много газовых баллонов.

+6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.95
0.84 106.42
0.73
Квадрат Луны и Солнца: как лучше провести 10 октября

Последние новости

9:24
Квадрат Луны и Солнца: как лучше провести 10 октября
9:16
«Это выпендреж»: какие бонусы Юрий Стоянов требует на съемках
9:02
Попробовал квас и заговорил по-русски: актер Бурак Озчивит приехал в Петербург
8:51
Всегда на связи: Wi-Fi станет доступным в российских самолетах и поездах
8:45
Грунт обрушился на Моховском разрезе в Кемеровской области
8:37
«Он ведет себя как мальчик»: почему Сергей Шнуров разводится с четвертой женой

Сейчас читают

Сотрудники СК допросили подозреваемого в убийстве Талькова в Израиле
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака
Скандального раздела не будет: что и кому оставил в наследство Вячеслав Добрынин
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения