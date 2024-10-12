Кока-кола при похмелье может спровоцировать инфаркт

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 65 0

Нарколог Холдин: кока-кола при похмелье может спровоцировать инфаркт

Кока-кола при похмелье может спровоцировать инфаркт

Фото: 5-tv.ru

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Нарколог также прокомментировал эффект, к которому на самом деле приведет популярный «целебный» коктейль после веселого вечера.

Употребление кока-колы при похмелье может спровоцировать инфаркт. Об этом главный внештатный специалист психиатр-нарколог подмосковного Минздрава Виталий Холдин в беседе с АГН «Москва».

«Напиток содержит в своем составе кофеин, который стимулирует работу сердца и поднимает уровень артериального давления. При похмельном синдроме это может нарушить работу сердечно-сосудистой системы и привести к инфаркту. Не рекомендуется также употреблять с похмелья слабоалкогольные коктейли и энергетические напитки, так как они тоже содержат кофеин, теофиллин, теобромин, что пагубно сказывается, в том числе и на психическом здоровье», — объяснил эксперт.

Холдин напомнил, что в кока-коле также содержатся красители и ароматизаторы, которые оказывают крайне негативное влияние на желудок и печень.

Врач высказался и по поводу завирусившегося в Сети «антипохмельного напитка». Блогеры советуют смешать кока-колу, соленые огурцы, рассол и халапеньо. Холдин призвал не повторять подобный эксперимент. По его словам, халапеньо негативно влияет даже на здоровый желудок, и уже тем более употреблять его нельзя, когда человек перепил в его организме происходит окисление.

К тому же, напомнил нарколог, этот продукт может сработать как дополнительный к алкоголю фактор и спровоцировать язву желудка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поможет снизить тяжесть похмелья.

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