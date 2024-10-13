Бросила семью: Афанасьев раскрыл подробности отношений с четвертой женой

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 40 0

Четвертая жена Афанасьева ушла ради него от своего мужа

Бросила семью: Афанасьев раскрыл подробности отношений с четвертой женой

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Супруга моложе артиста почти на 40 лет.

Четвертая жена народного артиста РФ Валерия Афанасьева — Наталия Позднякова — ушла из семьи ради него. Об этом актер рассказал во время передачи на одном из федеральных каналов.

По его словам, знакомство с его будущей супругой произошло... На полу в театре во время спектакля. Когда Афанасьев повернул голову, он встретился взглядом с Поздняковой, между ними сразу же зародилась симпатия.

Долгое время артисты просто общались и не собирались предпринимать никаких действий, чтобы быть вместе. Ведь на то время женщина состояла в браке и воспитывала ребенка.

Ради Афанасьева она хотела бросить своего мужа, который обо всем этом узнал и присылал актеру неприятные сообщения с целью задеть и обидеть его. Например, он упоминал разницу в возрасте, поскольку Позднякова младше Афанасьева почти на 40 лет.

Потом мужчина попытался настоять на встрече с актером, но Афанасьев отказался. Мол, пусть Позднякова сама выберет, с кем ей быть. И она выбрала Афанасьева, с которым официально зарегистрировала отношения в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Валерий Афанасьев винит себя в смерти третьей жены.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
96.07
-1.17 105.11
-1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:08
Не пил? Взрыв газа в Уфе прокомментировал хозяин квартиры, где все случилось
11:54
Родила сама? Татьяна Брухунова опубликовала доказательство второй беременности
11:40
Европа угасает: уровень поддержки Украины неуклонно падает со стороны ЕС и США
11:27
«Лежат в больнице»: что ели в столовой школы отравившиеся ученики на Камчатке
11:12
Бросила семью: Афанасьев раскрыл подробности отношений с четвертой женой
10:41
«По-октябрьски сурово»: прогноз погоды на следующую неделю в Москве

Сейчас читают

В многоквартирном доме в Уфе взорвался газ
Самолет Ан-3 с пассажирами совершил жесткую посадку в Якутии: что известно о ЧП
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака