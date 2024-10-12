«Не удержал»: Валерий Афанасьев винит себя в смерти третьей жены

В роковой день артист уехал на дачу, а его супруга осталась дома.

Актер Валерий Афанасьев винит себя в смерти третьей жены. Об этом он рассказал в интервью Лере Кудрявцевой.

В браке с Анной Афанасьевой он прожил 40 лет вплоть до ее кончины в 2015 году. Женщина злоупотребляла алкоголем. В роковой день 27 декабря артист уехал на дачу, а его супруга осталась дома.

«Мне позвонила ее подруга, говорит, что Анна не отвечает на телефон. Мы вскрыли квартиру, потому что она вставила ключ. Дальше мы нашли ее мертвой. Поражение почек и сердца», — рассказал актер.

По его словам, в этот момент он мог только внутренне выть. Он испытывал и вину, и раскаяние. Он вспоминал все, что их связывало за эти десятилетия — рождение детей, как строили семью на протяжении 40 лет. Однако, в последние годы от этого осталась только видимость.

«Вина моя, что я семью не удержал. Мы, когда собирались разводиться, я ей сказал, что есть женщина, которую я очень люблю. Это был тупик. Я не знаю, чем бы все это закончилось. Бог ее забрал», — признался Валерий Алексеевич.

Рассказал актер и о романе с Марией Ароновой. Актер отметил, что в тот период был сильно влюблен в нее, и даже ушел от жены. Однако его ожидания от жизни со звездой не оправдались. Афанасьев аргументировал это тем, что у Ароновой своя философия по жизни, которую он не смог принять.

Согласно его утверждениям, спустя полтора месяца жизни с Марией Ароновой, ему позвонила жена и спросила — собирается ли он домой. Афанасьев на радостях оповестил Аронову, что уходит. По его словам, она все поняла и отпустила.

Сейчас 75-летний актер счастлив с четвертой супругой, которая младше его почти на 40 лет. Наталия Афанасьева служит в Электротеатре Станиславский и в Малом театре.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Мария Аронова просто кайфует на съемках.