«Не своей смертью»: Григорий Лепс о череде гибели половины семьи
Родственники певца Григория Лепса один за одним умирали из-за несчастных случаев
Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey
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Артист рассказал, как неделю искал отца по моргам и больницам.
Родственники певца Григория Лепса умерли в результате трагических ситуаций. Об этом артист рассказал во время программы на одном из федеральных телеканалов.
«У меня полсемьи поразбивалось, и все ушли из жизни не своей смертью, а трагически: кто-то разбился на машине, кого-то сбил автомобиль, кого-то убили бандиты», — поделился артист.
Он также рассказал тяжелую личную историю. Выяснилось, что отца Лепса сбила машина, водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему. Певец неделю не мог найти родителя, хотя прикладывал к этому максимальные усилия.
Артист смог разыскать папу только после того, как подключил к этому процессу сотрудников правоохранительных органов.
Он до сих пор вспоминает, как просил отца подождать пока он освободится, чтобы проводить его до дома. Но тот не послушался и ушел сам. Этот выбор, к сожалению, стал роковым.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лепс чудом выжил после диагностированной гангрены.
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