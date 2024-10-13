«Не своей смертью»: Григорий Лепс о череде гибели половины семьи

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 26 0

Родственники певца Григория Лепса один за одним умирали из-за несчастных случаев

«Не своей смертью»: Григорий Лепс о череде гибели половины семьи

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Артист рассказал, как неделю искал отца по моргам и больницам.

Родственники певца Григория Лепса умерли в результате трагических ситуаций. Об этом артист рассказал во время программы на одном из федеральных телеканалов.

«У меня полсемьи поразбивалось, и все ушли из жизни не своей смертью, а трагически: кто-то разбился на машине, кого-то сбил автомобиль, кого-то убили бандиты», — поделился артист.

Он также рассказал тяжелую личную историю. Выяснилось, что отца Лепса сбила машина, водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему. Певец неделю не мог найти родителя, хотя прикладывал к этому максимальные усилия.

Артист смог разыскать папу только после того, как подключил к этому процессу сотрудников правоохранительных органов.

Он до сих пор вспоминает, как просил отца подождать пока он освободится, чтобы проводить его до дома. Но тот не послушался и ушел сам. Этот выбор, к сожалению, стал роковым.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лепс чудом выжил после диагностированной гангрены.

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