Обрушение пола вагона произошло на киносъемках в Ленобласти, пострадали 15 человек

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 39 0

15 человек пострадали при обрушении пола вагона на киносъемках в Ленобласти

Фото, видео: 5-tv.ru

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Находившиеся внутри люди провалились вниз.

Во время съемок фильма режиссера Карена Геворкяна «Василий Теркин» произошло обрушение пола в декоративном вагоне. По данным 5-tv.ru, пострадали 15 человек.

Инцидент произошел в Ленинградской области. Известно, что декоративный вагон был вне железнодорожных путей. Находившиеся внутри люди провалились вниз.

По словам режиссера, он сам находился в эпицентре ЧП, однако остался невредим, пострадала только камера и оператор «немножечко».

В целом, подчеркнул Геворкян, ничего чрезвычайного не произошло, основные актеры картины не пострадали, легкие ушибы и ссадины получили только участники массовки. Им сразу же после случившегося на месте начали оказывать медицинскую помощь.

«У нас есть закон, правило: постоянно присутствует скорая помощь, при любых съемках. Она присутствовала, когда это случилось, подключилась тут же к первому пострадавшему. Потом мы вызвали еще несколько машин, и они аккуратно и толково выполнили свою задачу», — заявил в комментарии 5-tv.ru режиссер.

По словам Геворкяна, создатели картины со своей стороны окажут всю необходимую помощь пострадавшим, если она потребуется.
Режиссер добавил, что инцидент произошел на второй день съемок, работа над картиной в связи со случившимся останавливаться не будет.

«Съемки фильма должны продолжаться, это государственное дело. Мы выясним, как пострадали люди. Но ничего чрезвычайного не произошло», — подчеркнул Геворкян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жертвой пожара в здании Театра музыкальной комедии Екатеринбурга стал один человек.

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