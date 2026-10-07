Онищенко назвал предельный возраст женщины для рождения ребенка

Онищенко: женщина может забеременеть и до 60 лет при сохранении менструации

Женщина в отдельных случаях может забеременеть и родить ребенка около 60 лет, если у нее сохраняется менструальный цикл и есть необходимая медицинская поддержка. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко в интервью журналистам РИА Новости.

«В единичных случаях женщина может забеременеть и до 60 лет, это при сохранении менструального цикла, если не прекращается детородный возраст. У мужчин сохраняется способность практически до 90 лет», — сказал он.

По его словам, на такую возможность влияют работа гормональной системы, генетические особенности и медицинское сопровождение.

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) 3 сентября президент России Владимир Путин заявил, что демографическая ситуация на Дальнем Востоке лучше, чем, например, в Японии и Южной Корее. При этом он подчеркнул, что ориентироваться нужно не на более низкие показатели других государств, а на лучшие результаты.

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова в августе подчеркивала, что мужчины-чиновники заставляют женщин рожать, «как на скотобазе», но не создают условий, чтобы россиянки хотели заводить детей. Она также отметила, что мужчин тоже нужно воспитывать, учить быть ответственными отцами, так как многие женщины не решаются на ребенка из-за неуверенности в партнерах, страха остаться одной и не получить даже материальной поддержки от супруга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужской фактор составляет 50% в способности пары зачать ребенка. По словам репродуктолога Юлии Артеменко, на это влияют образ жизни и вредные привычки. Проблемы выявляются даже у мужчин 18–19 лет. Врач посоветовала будущим отцам не откладывать заморозку спермы перед операцией на яичках, вазэктомией или химиотерапией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.